В Северной Ирландии высказались о сборной Казахстана перед матчем отбора на Евро-2024

Нападающий сборной Северной Ирландии Каллум Маршалл поделился своими ожиданиями от матча с Казахстаном в отборочном цикле Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

В третьем туре группы H Северная Ирландия на выезде уступили Дании (0:1), а Казахстан в гостях разгромил Сан-Марино (3:0).

"Дания, очевидно, очень сложный соперник, и Казахстан будет таким же. Они победили Данию, поэтому мы знаем, что нам придется поднять свою игру на новый уровень, чтобы победить Казахстан в понедельник", - приводит слова Маршалла BelfastLive.

Напомним, что матч сборных Северной Ирландии и Казахстана состоится в Белфасте в ночь на 20 июня.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →