Сенсации из Казахстана, или как три игрока разрывают Лигу наций

©©Vesti.kz, Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные
15 июня 20:55

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий и защитник Нуралы Алип попали в топовые списки УЕФА после стартовых туров в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские футболисты сенсационно возглавляют свою группу в дивизионе С, а официальный ресурс организации выбрал лучших игроков в нескольких номинациях.

В топ-10 бомбардиров входит нападающий Абат Аймбетов, который забил три мяча. Лидирует в списке норвежская звезда Эрлинг Холанд с пятью голами, который перебрался в "Манчестер Сити", а казахстанец делит места с пятого по десятое с форвардами из Грузии, Нидерландов, Молдовы и Латвии.

Что касается казахстанского голкипера, то Шацкий отразил два десятка ударов по своим воротам и вышел на первое место. Один из лучших игроков национальной сборной опережает звездных вратарей из Италии и Германии.

22-летний Алип стал одним из тех, кто усилил игру сборной Казахстана: центральный защитник вошел в топ-3 по действиям в обороне. Как Шацкий с Аймбетовым, Алип может вполне выиграть номинацию.

 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Алип Нуралы УЕФА Аймбетов Абат

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15 июня 20:55
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