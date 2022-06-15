Сенсации из Казахстана, или как три игрока разрывают Лигу наций

Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий и защитник Нуралы Алип попали в топовые списки УЕФА после стартовых туров в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские футболисты сенсационно возглавляют свою группу в дивизионе С, а официальный ресурс организации выбрал лучших игроков в нескольких номинациях.
В топ-10 бомбардиров входит нападающий Абат Аймбетов, который забил три мяча. Лидирует в списке норвежская звезда Эрлинг Холанд с пятью голами, который перебрался в "Манчестер Сити", а казахстанец делит места с пятого по десятое с форвардами из Грузии, Нидерландов, Молдовы и Латвии.
Что касается казахстанского голкипера, то Шацкий отразил два десятка ударов по своим воротам и вышел на первое место. Один из лучших игроков национальной сборной опережает звездных вратарей из Италии и Германии.
22-летний Алип стал одним из тех, кто усилил игру сборной Казахстана: центральный защитник вошел в топ-3 по действиям в обороне. Как Шацкий с Аймбетовым, Алип может вполне выиграть номинацию.
Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!