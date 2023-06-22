Сенсацией завершился стартовый матч на молодежном Евро-2023

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 09:35
©

Сборная Грузии по футболу сотворила сенсацию в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023. Хозяева турнира обыграли одного из фаворитов турнира Португалию, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы А прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 2:0. Отличились Георги Гагуа (37-я минута) и Саба Сазонов (45+1-я).

При этом португальцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Томаса Араужу на 76-й минуте.

В другом матче Бельгия и Нидерланды сыграли вничью 0:0.

Турнирное положение в квартете А после первого тура: Грузия (3 очка), Бельгия (1), Нидерланды (1) и Португалия (0).

24 июня сыграют Грузия - Бельгия, Португалия - Нидерланды.

Напомним, что турнир также принимает Румыния, которая была разгромлена Испанией в первом туре.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Чемпионат Европы по футболу Грузия Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:35
Сборные
Сенсацией завершился стартовый матч на молодежном Евро-2023
Сегодня , 08:49
Сборные
Испания с крупной победы стартовала на молодежном Евро-2023
Вчера , 18:41
Сборные
"Ситуация такая". Адиев сделал заявление о будущем Алипа в "Зените"
Вчера , 15:30
Сборные
Я все еще полезен и забиваю голы - Роналду о преданности Португалии
Вчера , 14:55
Сборные
В ESPN оценили перспективы Казахстана в отборе на Евро-2024 после сенсации в Северной Ирландии
Вчера , 14:40
Сборные
В России назвали главную звезду в сборной Казахстана
Вчера , 13:53
Сборные
Португальский тренер прокомментировал громкую сенсацию в матче отбора Евро-2024
Вчера , 13:08
Сборные
Холанд оформил дубль в матче отбора на Евро-2024
Вчера , 12:53
Сборные
Что нужно Казахстану для выхода на Евро-2024? Расклад на решающие матчи
Вчера , 11:53
Сборные
Футбольный аналитик впечатлен игрой Зайнутдинова
© 2008 - 2023 ТОО «EML»