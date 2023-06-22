Сенсацией завершился стартовый матч на молодежном Евро-2023

Сборная Грузии по футболу сотворила сенсацию в первом туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2023. Хозяева турнира обыграли одного из фаворитов турнира Португалию, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы А прошла в Тбилиси и завершилась со счетом 2:0. Отличились Георги Гагуа (37-я минута) и Саба Сазонов (45+1-я).

При этом португальцы доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Томаса Араужу на 76-й минуте.

В другом матче Бельгия и Нидерланды сыграли вничью 0:0.

Турнирное положение в квартете А после первого тура: Грузия (3 очка), Бельгия (1), Нидерланды (1) и Португалия (0).

24 июня сыграют Грузия - Бельгия, Португалия - Нидерланды.

Напомним, что турнир также принимает Румыния, которая была разгромлена Испанией в первом туре.