Сенсацией завершился матч Испании в Лиге наций

Сборная Испании по футболу сенсационно проиграла на своем поле Швейцарии в Лиге наций и упустила лидерство в группе, передает корреспондент Vesti.kz. Конкуренты взяли реванш за поражение в первом круге.

Матч в Сарагосе завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. На 21-й минуте защитник Мануэль Аканжи открыл счет в матче, а на 58-й минуте он ассистировал Брилу Эмболо в эпизоде со вторым голом.

За Испанию смог отличиться Хорди Альба, забивший мяч на 55-й минуте встречи.

Этот результат подвинул испанцев на второе место (восемь очков) в группе 2 дивизиона А, ведь в параллельном матче Португалия обыграла Чехию и набрала десять баллов.

Решающий матч за лидерство пройдет в ночь с 27 на 28 сентября в Португалии. Матч в Испании завершился вничью - 1:1.

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