Сенсацией обернулся матч Таджикистан - Саудовская Аравия в отборе на ЧМ-2026

Сборные Таджикистана и Саудовской Аравии сыграли вничью в матче отборочного турнира ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Душанбе завершилась со счетом 1:1. Гости в дебюте второго тайма вышли вперед благодаря голу Фираса Аль-Бурайкана.

Таджикистан смог отыграться на 80-й минуте: гол на счету Рустама Соирова.

Отметим, что до этого Саудовская Аравия выиграла все три матча в группе G. Сейчас у арабской сборной десять очков и первое место в квартете. Команда Таджикистана набрала пять баллов и занимает вторую строчку.

Сборная Иордании с четырьмя баллами идет на третьей строчке, а у Пакистана нет набранных очков. Эти сборные сегодня сыграют между собой.