Со счётом 4:5 завершился матч сборной Италии в отборе к ЧМ-2026

Сборные Израиля и Италии провели матч квалификации к чемпионату мира-2026, который завершился победой гостей со счётом 5:4, передают Vesti.kz.

Уже на пятой минуте хозяева открыли счёт, но радость израильских болельщиков оказалась преждевременной: арбитр отменил взятие ворот из-за фола на Джанлуиджи Доннарумме. Однако вскоре итальянцы сами себе создали проблему — на 16-й минуте Мануэль Локателли срезал мяч в собственные ворота.

Ближе к концу первого тайма Италия восстановила равновесие — на 40-й минуте нападающий "Фиорентины" Мойзе Кен отличился первым голом гостей. После перерыва соперники обменялись результативными атаками: Дор Перец (52’) вновь вывел Израиль вперёд, но уже через две минуты Кен оформил дубль (54’).

На 58-й минуте Маттео Политано сделал счёт 2:3, а на 81-й Джакомо Распадори довёл преимущество Италии до двух мячей. Казалось, игра сделана, но концовка перевернула всё с ног на голову. Сначала Алессандро Бастони отправил мяч в свои ворота (87’), а затем Перец оформил дубль (89’), сравняв счёт — 4:4.

Развязка наступила в компенсированное время: хавбек "Ньюкасла" Сандро Тонали точным ударом поставил точку — 4:5 в пользу подопечных Дженнаро Гаттузо.

Италия благодаря победе удержалась на второй позиции, в то время как Израиль упустил шанс обойти соперника и подняться в зону прямого выхода.

Положение в группе IНорвегия — 12 очков (4 матча)Италия — 9 очков (4 матча)Израиль — 9 очков (5 матчей)Эстония — 3 очка (5 матчей)Молдова — 0 очков (4 матча)