Сборная России обыграла команду Венесуэлы в товарищеском матче, который прошёл в Краснодаре, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина. Главным героем встречи стал полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Хавбек открыл счёт на 59-й минуте встречи, а спустя 16 минут вновь поразил ворота соперника, оформив дубль.

Напомним, 12 ноября команда Валерия Карпина провела товарищеский матч против сборной Узбекистана. Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась победой россиян со счётом 3:2.

В актуальном рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, тогда как Венесуэла располагается на 48-й позиции.

Добавим, сборная России после отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году проводит только товарищеские матчи.