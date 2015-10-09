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Со счетом 4:3 завершился матч отбора к ЧМ-2026 с участием Казахстана

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Со счетом 4:3 завершился матч отбора к ЧМ-2026 с участием Казахстана ©ig.com/euro2024/

В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в группе J, где выступает сборная Казахстана, состоялся результативный поединок между командами Бельгии и Уэльса, передают Vesti.kz.

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В рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026 в группе J, где выступает сборная Казахстана, состоялся результативный поединок между командами Бельгии и Уэльса, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на поле бельгийцев и завершилась зрелищной победой хозяев - 4:3.

Уже к 27-й минуте подопечные Доминико Тедеско вели со счетом 3:0. Сначала Ромелу Лукаку реализовал пенальти на 15-й минуте, затем отличились Юри Тилеманс (19') с передачи Максима де Кюйпера и Джереми Доку (27'), которому ассистировал Зино Де Винтер.

Казалось, что исход матча предрешен, однако сборная Уэльса показала характер. В компенсированное к первому тайму время Гарри Уилсон сократил отставание, реализовав пенальти (45+7'), а сразу после перерыва валлийцы сравняли счет благодаря голам Сорана Томаса (51') и Бреннана Джонсона (69').

Тем не менее победу бельгийцам на 88-й минуте принес точный удар капитана - Кевина Де Брюйне, которому ассистировал Юри Тилеманс.

Этот матч стал важным в контексте борьбы в группе J, где также выступает сборная Казахстана. Напомним, ранее подопечные Али Алиева уступили Северной Македонии (0:1).

Турнирное положение в группе J:

  1. Северная Македония - 8 очков (4 игры)
  2. Уэльс - 7 очков (4 игры)
  3. Бельгия - 4 очко (2 игры)
  4. Казахстан - 3 очка (3 игры)
  5. Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)
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