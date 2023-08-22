Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "СЭ" признался, что, уходя в национальную команду из карагандинского "Шахтера", поначалу серьезно потерял в заработной плате. По его словам, это назначение он воспринял как вызов.

- На первой пресс-конференции в сборной вас спросили: "Вы понимаете, в какую слабую команду попали?" Как вы к такому вопросу отнеслись? Осознавали ли, какое отношение в тот момент было к сборной в стране и как его ломали?

- Мне этот вопрос задали даже дважды, под разным соусом. Я был очень удивлен - как можно так не верить в свою сборную? И то же самое было у футболистов. Мне такая психология очень резанула слух. Журналисты действительно вовсю критиковали своих игроков.

Я не думал, что это слабая сборная. Больше воспринимал это как вызов самому себе. Контракт у меня был небольшой - в "Шахтере" из Караганды зарабатывал в три раза больше. Но финансы в данном случае меня не интересовали. Когда президент федерации выбирал между несколькими кандидатами, я ему сказал, что мечтаю об этой сборной! Он спросил: "Справишься?"

У нас был долгий разговор. "Я вам, когда приходил в "Шахтер", сказал эту фразу, скажу и сейчас: "Стыдно не будет!" Понимал, что это мой вызов, мой шанс. Хотя понимал, что критика от болельщиков обязательно пойдет. Неизвестный тренер, приехал из России. И негатива на первых порах было много. Но я удалил свои аккаунты в соцсетях и дал себе слово не забивать голову ненужной информацией. Как когда-то Станислав Саламович сказал: "Тренер должен быть глух и нем к тому, что пишут и говорят". Сказал себе, что надо выполнить свою работу как можешь, а что из этого выйдет - время покажет.

- Вы по сей день зарабатываете втрое меньше, чем в Караганде?

- Нет, сейчас федерация оценила меня по достоинству!

Напомним, ранее Адиев объявил расширенный список футболистов, вызванных на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года против Финляндии и Северной Ирландии. Игры пройдут на "Астана Арене" 7 и 10 сентября