В сборной Португалии приняли неожиданное решение по Роналду

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду не попал в состав сборной Португалии на товарищеский матч со Швецией, передают Vesti.kz.

Отмечается, 39-летний форвард присоединится к национальной команде перед товарищеским матчем со Словенией.

Ранее сообщалось, что Роналду был вызван в сборную Португалии на игры со Швецией и Словенией, которые состоятся 21 и 26 марта соответственно.

Криштиану Роналду "выгнали" из сборной Португалии

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и помог команде напрямую выйти на Евро-2024. За это время он провел за национальную команду 205 матчей и забил 128 голов. Оба показателя являются рекордными на международном уровне.

С 2023 года Криштиану выступает за "Аль-Наср". В нынешнем сезоне форврад принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 30 голов и 11 результативных передач.