В сборной Португалии по футболу отреагировали на победу Криштиану Роналду в номинации "Золотой мяч" всех времён, передают Vesti.kz.

Голосование B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time) проводилось впервые. Роналду с "Золотым мячом" за 2008 год стал победителем опроса болельщиков, запущенного на сайте France Football (организаторов премии). Второе место занял аргентинский нападающий Лионель Месси с наградой за 2012 год.

"С 2008 года и навсегда. Величайший обладатель "Золотого мяча" – португалец. Поздравляем, капитан!", – говорится в сообщении на официальной странице сборной Португалии в социальной сети Х.

В 2008 году Роналду в составе "Манчестер Юнайтед" выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов, став лучшим игроком сезона в АПЛ и лучшим бомбардиром ЛЧ.

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы. С января 2023 года Роналду выступает за саудовский "Аль-Наср". Ранее он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

Месси - абсолютный рекордсмен по количеству "Золотых мячей": аргентинец восемь раз получал награду. Большую часть карьеры он провёл в "Барселоне", а также отыграл два сезона в "Пари Сен-Жермене". С лета 2023 года форвард играет за американский "Интер Майами".

Напомним, 26 октября прошла церемония вручения "Золотого мяча"-2026. В этом году обладателем награды стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Второе место в голосовании занял нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, а третье – вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Опубликован рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2027: Мбаппе - 2-й, Кейн - 4-й, Дембеле - 10-й