В сборной Казахстана рассмотрят вариант с натурализацией бразильского футболиста

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Сегодня 11:56
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев намерен рассмотреть вариант с приглашением в национальную команду бразильца Жоао Пауло, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

У лидера "Кайрата" есть вид на жительство в Казахстане и в скором времени он получит паспорт.

Жоао Пауло готовы были вызвать в сборную Казахстана в этом году, однако после уточнений стало известно, что сыграть бразилец сможет только в начале 2024 года - после того, как исполнится пять лет его выступлениям в чемпионате страны.

Адиев рассмотрит его кандидатуру, но только удостоверившись, что намерения Жоао Пауло являются серьезными и не имеют под собой финансовой почвы. Для этого между тренером и потенциальным игроком сборной должен состояться разговор.

В текущем чемпионате страны Жоао Пауло провел 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

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Метки:
Адиев Магомед Кайрат ФК КПЛ Пауло Жоао

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