В сборной Казахстана произошли изменения перед матчами отбора на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:34
©КФФ

Сборной Казахстана осталось провести два матча в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

17 ноября национальная команда сыграет в Астане с Сан-Марино, а в ночь на 21 встретится на выезде со Словенией.

Отметим, что до 10 ноября сбор будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный список национальной команды.

Дайджест:

- По решению тренерского штаба вместо Эльхана Астанова в сборную был вызван Максим Федин из "Ордабасы";

- Бекхан Шайзада, Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Багдат Каиров присоединятся к тренировкам завтра, 7 ноября;

- Абат Аймбетов, Исламбек Куат, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Александр Заруцкий, Абзал Бейсебеков и Владислав Прокопенко придут в расположение сборной после матча Лиги конференций УЕФА;

- В связи с полученной травмы Самат Жарынбетов пропустит ноябрьский УТС;

- Бахтиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Марат Быстров и Александр Зуев присоединятся к команде 12-13 ноября;

Сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе H. Лидерами являются Словения и Дания, у которых по 19 баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Метки:
Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:05
Сборные
КФФ обратилась к Валиуллину после возвращения в сборную Казахстана спустя два года
Вчера , 23:34
Сборные
В сборной Казахстана произошли изменения перед матчами отбора на Евро-2024
Вчера , 15:51
Сборные
Сыграет против Сан-Марино? Полузащитник "Кайрата" готов заменить Тагыбергена в сборной Казахстана
5 ноября, 21:55
Сборные
Назван состав молодежной сборной Казахстана на матч против Мальты в отборе на Евро-2025
5 ноября, 17:10
Сборные
Месси поделился воспоминаниями о триумфе на ЧМ-2022
5 ноября, 15:02
Сборные
"Я был удивлен". Валиуллин - о возвращении в сборную Казахстана после двухлетней дисквалификации
2 ноября, 12:06
Сборные
У футболиста сборной Казахстана сорвался трансфер в Турцию: названа причина
1 ноября, 20:58
Сборные
Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед домашним матчем отбора-2024
1 ноября, 19:59
Сборные
Экс-игрок сборной России отреагировал на слухи о Слуцком в "Актобе"
1 ноября, 18:24
Сборные
"Продолжу, уволюсь или ...". Магомед Адиев назвал условие для получения гражданства Казахстана
© 2008 - 2023 ТОО «EML»