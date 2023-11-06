В сборной Казахстана произошли изменения перед матчами отбора на Евро-2024

Сборной Казахстана осталось провести два матча в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

17 ноября национальная команда сыграет в Астане с Сан-Марино, а в ночь на 21 встретится на выезде со Словенией.

Отметим, что до 10 ноября сбор будет носить ознакомительно-просмотровый характер. 10-го числа состоится контрольная игра против молодежной сборной Казахстана, после чего будет определен окончательный список национальной команды.

Дайджест:

- По решению тренерского штаба вместо Эльхана Астанова в сборную был вызван Максим Федин из "Ордабасы";

- Бекхан Шайзада, Сергей Малый, Темирлан Ерланов и Багдат Каиров присоединятся к тренировкам завтра, 7 ноября;

- Абат Аймбетов, Исламбек Куат, Александр Марочкин, Ян Вороговский, Александр Заруцкий, Абзал Бейсебеков и Владислав Прокопенко придут в расположение сборной после матча Лиги конференций УЕФА;

- В связи с полученной травмы Самат Жарынбетов пропустит ноябрьский УТС;

- Бахтиер Зайнутдинов, Рамазан Оразов, Нуралы Алип, Лев Скворцов, Марат Быстров и Александр Зуев присоединятся к команде 12-13 ноября;

Сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе H. Лидерами являются Словения и Дания, у которых по 19 баллов.