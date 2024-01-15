Сборной Казахстана предложили воспитанника лондонского "Арсенала". Адиев сделал заявление

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Сегодня 16:01
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Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу и тренер Магомед Адиев получили предложение рассмотреть возможность натурализации греческого футболиста Илиаса Хадзитеодоридиса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Известно, что 26-летний левый защитник, способный сыграть и на фланге в полузащите, является воспитанником английского "Арсенала", за юношескую команду которого он играл до 2016 года. Затем подписал контракт с "Брентфордом", а после выступал за "Челтнем Таун", где был основным игроком.

После Англии Хадзитеодоридис четыре сезона выступал за греческий "Панатинаикос", в первых двух был игроком основного состава. Затем перешел в "Панетоликос". В текущем сезоне чемпионата Греции на его счету 12 матчей. Выступал за молодежную сборную Греции.

Известно, что родители Илиаса родились на территории нынешней Туркестанской области, а сам футболист – в городе Катерини (Греция).

В свою очередь главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев так прокомментировал эту информацию:

"Я всегда говорю о том, что никого искусственно в состав вводить мы не будем. Задавать эти вопросы не имеет смысла. Какие комментарии? Всегда говорю одно и то же. Я против искусственной натурализации, мы играем теми футболистами, которые есть в нашем распоряжении", - сказал Адиев.

Метки:
Арсенал Сборная РК по футболу

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