Сборной Казахстана посоветовали капитана на будущее. Ему 22 года

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Сегодня 19:10
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Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев высказал свое мнение о том, кто способен в ближайшие годы стать капитаном сборной Казахстана, передают Vesti.kz

Казахстанский специалист выделил 22-летнего полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова, заявив, что он имеет лидерские качества. 

"Да, я вижу Садыбекова будущим капитаном сборной Казахстана. Он заслуживает, поскольку забил Люксембургу, а потом подтверждал свою игру в чемпионате. Есть лидерские качества. Осталось чуть почище отбирать мячи", - сказал Алиев в эфире программы "Коммент Шоу Казахстан".

Отметим, что Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за "Кайрат" во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 10 2 1 7 4-16 7
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Футбол
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