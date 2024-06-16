Сборной Казахстана посоветовали капитана на будущее. Ему 22 года

Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев высказал свое мнение о том, кто способен в ближайшие годы стать капитаном сборной Казахстана, передают Vesti.kz.

Казахстанский специалист выделил 22-летнего полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова, заявив, что он имеет лидерские качества.

"Да, я вижу Садыбекова будущим капитаном сборной Казахстана. Он заслуживает, поскольку забил Люксембургу, а потом подтверждал свою игру в чемпионате. Есть лидерские качества. Осталось чуть почище отбирать мячи", - сказал Алиев в эфире программы "Коммент Шоу Казахстан".

Отметим, что Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за "Кайрат" во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.