Сборной Казахстана пожелали поражения в последнем матче Лиги наций

Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу Раиль Меликов высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана, сообщает azerisport.com.

"Очень хочу, чтобы "милли" выиграла оба матча, особенно у Казахстана дома (беседа состоялась до игры Словакия - Азербайджан). Мы проиграли им в гостях. В наше время мы проиграли Казахстану, но потом выиграли дома. Поэтому не хочу, чтобы проиграли им дома", - заявил Меликов.

Напомним, в первом туре сборная Казахстана нанесла Азербайджану поражение на своем поле со счетом 2:0.

Накануне команда Магомеда Адиева обыграла на своем поле Беларусь - 2:1 и досрочно стала победителем третьей группы дивизиона C, а азербайджанские футболисты сенсационно победили на выезде Словакию и набрали семь очков. Сейчас они занимают второе место.

Матч Азербайджан - Казахстан состоится 25 сентября в Баку.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →