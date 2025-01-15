Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов рассказал, что команде под руководством Станислава Черчесова нужно постараться занять второе место в отборочной группе к чемпионату мира‑2026, передают Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

В квалификации сборная Казахстана сыграет в группе J с командами Бельгии, Северной Македонии, Уэльса и Лихтенштейна.

- Черчесов продолжает работу. Федерация поступила правильно?

- Если все так и есть, то у них есть план, и они его придерживаются. Другого здесь не дано, иначе федерация поставила бы себя в невыгодное положение. Потому что брали тренера и ставили задачу готовиться к отбору к чемпионату мира. Другое дело, что вокруг Черчесова было много негатива, никто не ожидал такого. Но главный тренер сам виноват в этой ситуации.

- На результат Лиги наций обращать не стоит?

- Нет. У Черчесова было много пищи для размышлений, он играл в разных условиях и наверняка сформировал для себя круг футболистов, на которых может рассчитывать в будущем. Если он хочет добиться успеха в Казахстане, то должен показать результат.

- Какой результат можно будет считать успешным для тренера?

- Если за два тура до финиша квалификации команда будет претендовать на выход на чемпионат мира.

- За первое место будет сложно бороться, ведь в группе есть Бельгия.

- Да, она более стабильная сборная, и скорее всего займет первое место. А Казахстан может обыграть бельгийцев, но проиграть в других матчах более слабым соперникам. Так что надо пробовать занять второе место.

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Напомним, отборочные матчи в группах по пять команд начнутся в марте, а в группах по четыре - в сентябре. Групповой этап завершится в ноябре 2025 года.

Напрямую в финальную стадию ЧМ выходят 12 победителей групп, а четыре оставшихся путевки будут разыграны в стыковых матчах с участием 12 команд, занявших вторые места, а также четырех сборных, попавших через Лигу наций.

Эти 16 команд будут распределены на четыре пути - по четыре на каждом. Стыковые турниры будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов, которые пройдут в рамках одного международного окна в марте 2026 года.

Матчи финальной стадии мундиаля пройдут в 16 городах Канады, Мексики и США. Финал состоится в Нью-Йорке 19 июля 2026 года.