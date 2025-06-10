В сборной Казахстана дали обещание после поражения в отборе на ЧМ-2026

Ассистент главного тренера сборной Казахстана Елдос Ахметов прокомментировал исход матча национальной команды против Северной Македонии в отборе на ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча квалификации мундиаля состоялась накануне в Астане и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

"Несмотря на плохой результат, вчера показали хорошую игру. Организовывали атаки, хотели забить гол. Один раз попали в перекладину, один раз в штангу. Если бы один из этих ударов стал голом, мы бы сейчас говорили по-другому. Об этом сказал игрок сборной Македонии Элиф Эльмас. Играли упорно, но в конце не взяли ни одного очка. Но одно известно точно: наша молодежь прогрессирует. Если не сворачивать с этого пути - будут победы, это - неписаный закон футбола.

Скорее всего, у болельщиков и тренерского штаба одинаковые чувства - чувство недовольства. Если мы научимся проживать такие чувства вместе, то и в счастливых моментах будем вместе", - написал специалист в своем Instagram.