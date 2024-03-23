В сборной Германии определились с основным вратарем на Евро-2024

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Наставник национальной сборной Германии Юлиан Нагельсман определился с основным вратарем на Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Им будет голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген станет сменщиком Нойера на чемпионате Европы.

"Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это просто растяжение, и он выбыл из игры всего на десять дней, так что я не буду менять свое решение. Он очень долгое время играет на очень хорошем уровне, как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге. Речь идет о том, чтобы дать игрокам ясность. Это касается и других игроков.

Но я также сказал в разговоре с Марком (тер Штегеном), что я рад, что у нас есть два вратаря мирового класса. Любой из них в любой момент может получить травму. Но в решении ничего не меняется", - цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

Напомним, Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Бундестим сыграет в группе A с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Метки:
Евро 2024 Чемпионат Европы по футболу Футбол Еврофутбол Германия

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