В сборной Германии определились с основным вратарем на Евро-2024

Наставник национальной сборной Германии Юлиан Нагельсман определился с основным вратарем на Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Им будет голкипер "Баварии" Мануэль Нойер.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген станет сменщиком Нойера на чемпионате Европы.

"Мы приняли решение. К сожалению, Ману получил травму, но это просто растяжение, и он выбыл из игры всего на десять дней, так что я не буду менять свое решение. Он очень долгое время играет на очень хорошем уровне, как в Лиге чемпионов, так и в Бундеслиге. Речь идет о том, чтобы дать игрокам ясность. Это касается и других игроков.

Но я также сказал в разговоре с Марком (тер Штегеном), что я рад, что у нас есть два вратаря мирового класса. Любой из них в любой момент может получить травму. Но в решении ничего не меняется", - цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.