В сборной Франции возникли разногласия между Мбаппе и Зиданом

Отношения главного тренера сборной Франции Зинедина Зидана с капитаном команды Килианом Мбаппе оказались напряжёнными, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось о разногласиях Мбаппе с несколькими партнёрами по сборной, в том числе с Усманом Дембеле. Теперь стало известно, что у нападающего "Реала" возникли проблемы и во взаимоотношениях с наставником национальной команды.

Мбаппе не понял решение Зидана

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L'Équipe, одной из причин разногласий стало тактическое решение тренера в матче с Турцией. Во время предыдущего международного перерыва Мбаппе не понял, почему играл на левом фланге, а Дембеле располагался в центре нападения.

Кроме того, футболист и тренер практически не общались во время последнего сбора. Мбаппе пропустил некоторые матчи из-за травмы колена и уехал в Мадрид.

Зидан хочет наладить отношения

По информации источника, отношения между Зиданом и Мбаппе менее гармоничны, чем те, которые связывали нападающего с предыдущим наставником сборной Дидье Дешамом.

При этом Зидан намерен исправить ситуацию и наладить контакт с капитаном команды. В предстоящих матчах против Италии (12 ноября) и Турции (15 ноября) Мбаппе должен сыграть на своей предпочтительной позиции в центре нападения.

Ранее Зидан потерял важного игрока перед матчами сборной Франции, подробности - тут.