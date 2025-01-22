Сборная Узбекистана по футболу за день потеряла главного тренера и нашла нового

Сборная Узбекистана по футболу определилась с новым главным тренером, сообщают Vesti.kz.

Этот поста стал вакантным после того, как прежний рулевой Сречко Катанец принял решение расторгнуть контракт с Футбольной ассоциацией Узбекистана по обоюдному согласию из-за проблем со здоровьем.

Ранее СМИ сообщали о серьезном диагнозе специалиста. Катанец борется с онкологией. Сегодня, 22 января, специалист принял решение покинуть сборную Узбекистана.

Ожидается, что команду примет Тимур Кападзе. Отмечается, что со специалистом уже достигнута договоренность.

В ближайшие дни тренер будет официально назначен и приступит к тренировкам команды. Новый специалист должен отправиться на сборы команды, которые проходят в Дохе.

Катанец - один из самых успешных тренеров в истории сборной Узбекистана. 61-летний специалист провел 20 официальных матчей, одержав 13 побед, сыграв 5 раз вничью и потерпев 2 поражения.

Кападзе ранее работал с молодежной сборной Узбекистана. Под руководством Кападзе сборная впервые пробилась на Олимпиаду.