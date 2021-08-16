Сборная Украины назвала состав на матчи отбора ЧМ-2022 против Казахстана и Франции

Сборная Украины по футболу представила расширенную заявку на матчи отборочного раунда ЧМ-2022, сообщают Vesti.kz.

1 сентября команде предстоит провести гостевой матч квалификации против Казахстана, а 4-го - домашнюю встречу с Францией.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал").

Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все - "Динамо"), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге").

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все - "Динамо"), Тарас Cтепаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед"), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба - "Ференцварош").

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика"), Артем Довбик ("Днепр-1").

Напомним, что ранее стало известно, что новым главным тренером сборной Украины станет Александр Петраков. Предыдущим наставником команды был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул свой пост.

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