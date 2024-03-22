Сборная России разгромила участника Евро-2024

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©IG/teamrussia

Сборная России по футболу одержала разгромную победу в товарищеском матче в Москве. Соперницей команды Валерия Карпина была национальная дружина Сербии, сообщают Vesti.kz.

Игра между командой России и участниками грядущего Евро-2024 завершилась неожиданным разгромом в пользу хозяев - 4:0. Все началось на 20-й минуте, когда сербы остались в меньшинстве после удаления Милана Гайича.

Вдесятером, гости не сумели сдержать россиян. На 22-й минуте с пенальти счет открыл Антон Миранчук, а спустя еще десять минут с игры отличился Максим Осипенко. Во втором тайме хозяева оформили еще два гола: на 55-й отличился Алексей Миранчук, а на 91-й - Иван Сергеев

Отметим, что сборная Сербии на Евро-2024 сыграет в одной группе с командами Англии, Словении и Дании. Что касается команды России, то она не участвовала в квалификации, так как отстранена от участия в международных соревнованиях.

Метки:
Футбол Сборная России по футболу Чемпионат Европы по футболу Россия Москва Сербия

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