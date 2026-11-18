Сборная Португалии потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА, опубликованном после завершения очередного международного окна, несмотря на победу в своей группе Лиги наций, передают Vesti.kz.

Португалия опустилась на шестое место

В ноябрьских матчах Лиги наций португальцы потерпели крупное поражение от Дании со счётом 1:4, однако затем обыграли Уэльс — 3:2. Благодаря этому результату команда выиграла свою группу, набрав 15 очков.

В обновлённом рейтинге ФИФА Португалия опустилась с пятой на шестую строчку. При этом Марокко поднялось на две позиции и теперь занимает пятое место.

Топ-10 рейтинга ФИФА:Испания — без изменений.Аргентина — без изменений.Франция — без изменений.Англия — без изменений.Марокко — +2.Португалия — −1.Бразилия — −1.Бельгия — без изменений.Нидерланды — без изменений.Колумбия — +1.Португалия впервые сыграла без Роналду

Ноябрьское международное окно стало для сборной Португалии первым без её многолетнего капитана Криштиану Роналду, пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, нападающий саудовского "Аль-Насра" начинал нынешний розыгрыш Лиги наций в составе национальной команды. Однако в конце сентября после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем он досрочно покинул расположение сборной, а позднее объявил о завершении международной карьеры.

Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры