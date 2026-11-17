Сборная Нидерландов потерпела разгромное поражение от Германии со счётом 0:5 в матче шестого тура Лиги наций УЕФА и установила антирекорд по разнице мячей в официальных встречах за всю историю команды, передают Vesti.kz.

Нидерланды потерпели историческое поражение

Как сообщает аккаунт Stats Foot в социальной сети X, в последний раз нидерландцы проигрывали с разницей в пять и более мячей 21 октября 1959 года. Тогда они уступили Германии со счётом 0:7, однако та встреча носила товарищеский характер.

Таким образом, поражение от немцев со счётом 0:5 стало крупнейшим в истории официальных матчей сборной Нидерландов. Команда, которую возглавляет испанский специалист Хави Эрнандес, установила антирекорд национальной сборной.

Германия выиграла группу Лиги наций

По итогам шести туров Германия заняла первое место в группе 2, набрав 11 очков. Нидерланды и Греция расположились на второй и третьей строчках соответственно, также имея в активе по 11 баллов.