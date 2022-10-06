Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА после триумфа в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:02
©КФФ

Международная федерация футбола (ФИФА) представила актуальную версию рейтинга сборных за октябрь, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, в нем сборная Казахстана расположилась на 113-м месте, тогда как ранее она находилась на 114-й строчке.

Напомним, что Казахстан под руководством Магомеда Адиева выиграл группу Лиги наций и вышел в дивизион В, также команда получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

В ноябре казахстанская сборная может провести два товарищеских матча, и одним из соперников рассматривается сборная России.

Сколько заработала сборная Казахстана по футболу за триумф в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
ФИФА Сборная РК по футболу Рейтинг Лига наций
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