Сборная Казахстана узнала плохие новости перед решающим матчем

Женская сборная Люксембурга добыла домашнюю победу в пятом туре Лиги наций. На своем поле они оказались сильнее команды Армении, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0, оба гола были забиты еще в первом тайме. Благодаря этой победе футболистки из Люксембурга снова оторвались на три очка от преследователей из Казахстана - 13 очков против 10 за тур до окончания групповой стадии.

3 июня сборная Казахстана сыграет на своем поле с Люксембургом в решающем матче. Чтобы напрямую пробиться в дивизион В, команде Мадияра Кембилова нужно побеждать соперниц и выходить вперед по разнице голов. Сейчас у Казахстана она +7, а у Люксембурга +12. Это значит, что казахстанских футболисток устроит только разгромная победа в три мяча и более.

Напомним, что накануне сборная Казахстана добилась разгромной победы над Лихтенштейном (4:0). Ранее они сыграли с Люксембургом вничью на выезде (2:2).

Фото: скриншот с сайта Flashscore