Сборная Казахстана узнала плохие новости из-за Исламхана

Хавбек сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан получил травму и может пропустить мартовские матчи национальной команды, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

31-летний хавбек получил травму и перенес операцию. Исламхан рискует не сыграть в отборочных матчах ЧМ-2026 против Уэльса (23 марта) и Лихтенштейна (26 марта).

Последние два сезона Бауыржан выступает за шымкентский "Ордабасы". Также в карьере полузащитника были "Тараз", "Кайрат", российская "Кубань", "Астана" и эмиратский "Аль-Айн".

На счету Исламхана 56 матчей и четыре гола в составе национальной команды.