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Сборная Казахстана узнала исход матча с Азербайджаном

Сборная Казахстана узнала исход матча с Азербайджаном
©kff.kz

Сайт "Футбол на Куличках" представил прогноз на товарищеский матч сборных Азербайджана и Казахстана. Он состоится 11 июня в венгерском городе Сомбатхей, передают Vesti.kz.

Начало - в 19:00 по времени Астаны.

"Действительно ли номинальные хозяева являются фаворитами предстоящей встречи?

Азербайджанская сборная на чемпионат Европы не пробилась, да никто столь значимых свершений от команды и не ожидал. Наверное, не ждали многого от азербайджанцев и в недавнем товарищеском матче против участников финальной стадии предстоящего Евро – албанцев. На венгерском же стадионе несколько дней назад подопечные Арифа Асадова уступили Албании, но и мячом в той встрече владели больше, и по воротам били точно не меньше.

Казахстанцы провели запоминающийся отборочный цикл к чемпионату Европы и до последнего претендовали на финальную стадию через Лигу наций, но все-таки вынуждены были пропустить более классную команду Греции. Несколько дней назад команда Станислава Черчесова без своего нового главного тренера проиграла армянам в достаточно равном поединке.

Статистические факты

– команды провели между собой 11 матчей, по итогам которых преимущество у Казахстана: пять побед, три поражения, три ничейных результата;
– статистика в товарищеских матчах: одна победа Азербайджана, три победы Казахстана, одна ничья;
– в четырех последних очных матчах забивала только одна команда;
– в 2022 году соперники дважды встречались в рамках Лиги наций, обменявшись домашними победами;
– в истории этого противостояния ни одна команда не забивала более трех мячей;
– в четырех товарищеских матчах из пяти не играла ставка "обе забьют";
– казахстанцы потерпели три поражения подряд.

Прогноз от ФНК

Хоть Станислав Черчесов казахстанской сборной пока еще не руководит в полном смысле этого слова, но эффект от его назначения уже должен начать сказываться. А значит, в товарищеской встрече должен сквозить не просто дух контрольной игры, а прямо-таки официального противостояния.

Прогноз: Казахстан не проиграет", - пишет ФНК.

Напомним, что в первой контрольной игре казахстанцы уступили Армении в Ереване. Командой руководит Руслан Балтиев. Новый главный тренер Станислав Черчесов приступит к работе позднее.

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Метки:
Сборная РК по футболу Азербайджан Футбол

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