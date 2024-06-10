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В России объяснили, почему Черчесов предпочел сборную Казахстана клубам РПЛ

В России объяснили, почему Черчесов предпочел сборную Казахстана клубам РПЛ
©rfs.ru

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал "Матч ТВ", что Станиславу Черчесову будет нелегко вывести сборную Казахстана на чемпионат мира 2026 года, но у него есть дух победителя и необходимая квалификация для решения задачи, передают Vesti.kz.

Черчесов был назначен главным тренером сборной Казахстана 3 июня. На этом посту он сменил соотечественника Магомеда Адиева, решившего сосредоточиться на работе в грозненском "Ахмате".

- Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана. Он правильно сделал, согласившись на эту работу?

- Для меня это стало неожиданностью. Я надеялся, что Станислав Саламович останется в России, и, если не ошибаюсь, он и сам говорил об этом после "Ференцвароша". Думаю, он до последнего надеялся получить предложение от московских команд, но руководители этих клубов решили идти другим путем. Поэтому Черчесову не было смысла ждать до декабря или более раннего срока на случай чьей‑то отставки.

- По силам ли будет выйти в финальную стадию чемпионата мира‑2026?

- У казахов были достижения при Магомеде Адиеве, сейчас к ним снова пришел квалифицированный тренер. Сборная Казахстана как минимум не станет хуже при Черчесове и хотелось бы, чтобы она стала сильнее и выступила еще лучше. У Станислава Саламовича есть дух победителя, он показал это в сборной России и зарубежных клубах.

Уверен, что руководители федерации поставили перед Черчесовым задачу выйти на чемпионат мира, хотелось бы, чтобы он решил ее, хотя будет нелегко.

Отметим, что Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана после товарищеских матчей, которые проходят по руководством Руслана Балтиева. В первой контрольной игре казахстанцы уступили Армении в Ереване. 11 июня в венгерском городе Сомбатхей состоится товарищеский матч с Азербайджаном.

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Метки:
Черчесов Станислав Сборная РК по футболу Футбол

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