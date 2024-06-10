Уникальность Исламхана и шанс для Касыма. Сборная Казахстана вселила надежду после ухода Адиева

Сборная Казахстана провела первый матч после официального ухода Магомеда Адиева с поста главного тренера. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему матч с Арменией подарил больше позитива, несмотря на поражение.

Сразу заметим, стартовые 25 минут для нашей команды действительно были невыразительными и если быть еще категоричнее - плохими. Однако, затем, сборная Казахстана предстала совершенно иной командой, способной играть с позиции силы, быть разнообразной в атаке и не провисать в кадровом плане. Именно на определенных игроках хотелось бы заострить внимание, ведь, возможно, именно на них Станислав Черчесов построит свой костяк сборной.

Касым - боевая единица, он заслуживает играть больше

Известно, что Магомеде Адиеве сочетание трех центральных защитников менялось крайне редко и в частности, про Алибека Касыма тренер говорил, что он лишь шестой по рангу в этой позиции. Однако, на сей раз центрбек "Актобе" вышел в основе и смотрелся неплохо. Опять же, берем за скобки стартовые 25 минут, где практически все игроки сыграли ниже ожиданий.

В нынешнем выборе, Касым моложе большинства центрбеков, за исключением Алипа, поэтому наигрывать его - это логичное решение. Ведь тот же Сергей Малый постепенно отходит на второй план, а возможности Темирлана Ерланова и Марат Быстрова нам уже понятны. Есть ощущение, что при доверии, Касым способен расти и при игре в три центрбека, роль справа подходит ему едва ли не идеально.

Садыбеков закрыл позицию на годы вперед

Первая часть клубного сезона и слова Адиева о том, что он хотел доверить Садыбекову место в основе еще в матче с Грецией подтверждают один тезис - у сборной Казахстана появился новый классный опорник и мы надеемся на долгие годы.

Воспитанник "Кайрата" проапгрейдил эту позицию, если учитывать, что ранее там часто играл Исламбек Куат. Адилет улучшает свои сильные качества с каждым матчем - работа с мячом под давлением, продвижение мяча вперед, баланс в жесткости и объем. Садыбеков в матче с Арменией смотрелся так будто он играет в сборной уже несколько лет, видно, что он обрел уверенность и готов брать ответственность на себя в тяжелых игровых ситуациях.

Исламхан стал конкурентом Оразова

Около четверти часа проведенных Бауыржаном Исламханом на поле дали понять, что он все-таки уникальный игрок для нашего футбола. Умение связывать игру и постоянный поиск креативных решений - этого нет ни у одного из наших полузащитников.

Но следует заметить, что Исламхан нужен под определенного соперника и план, поскольку современный футбол на международном уровне требует постоянный работы без мяча. В этом смысле, Рамазан Оразов предпочтительнее, возможно, от него исходит меньше тонких решений, но хавбек "Актобе" гарантировано дает движение, прессинг.

Самородов - один из новых лидеров

В матче с Арменией Максим Самородов вполне мог оформить минимум дубль, но удача в этот вечер отвернулась от 21-летнего нападающего.

Однако, мы должны зафиксировать, что Самородов в этой сборной уже один из игровых лидеров. У него нет ни капли сомнений в своих качествах, он готов обыгрывать один в один кого угодно и надо признать, что сейчас Максим самый ценный игрок атаки в сборной Казахстана.

Для того, чтобы чаще продолжить прогресс Максиму судя по всему пора делать следующий шаг в клубной карьере, а именно уезжать в зарубежный клуб, ведь на родине форвард уже просто куражится, забивая просто невероятные голы.

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