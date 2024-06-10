Ветеран футбола и известный функционер Булат Есмагамбетов прокомментировал поражение сборной Казахстана от Армении в товарищеской встрече. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал причины такого исхода и выбрал лучших игроков матча.

Игра прошла 7 июня в Ереване и завершилась со счетом 2:1 в пользу армян.

"Сборная Казахстана провела неплохую игру. Нельзя сказать, что ребята не проявили себя. Мы создавали моменты, но не удалось их реализовать. Я считаю, что здесь огромную роль сыграла мотивация армян. У них была длительная серия без побед. Им была необходима победа - особенно перед своими болельщиками. В целом, по игре, наша команда могла рассчитывать на ничью, и даже на победу. Однако реализация подвела. Пока какие-то выводы делать рано. Единственное, я надеялся, что дадут шанс молодым ребятам. По сути, играл основной состав команды. Можно было бы попробовать тех, кому недостаточно игровой практики в сборной достается. Про Черчесова пока ничего сказать не могу. Надо будет посмотреть на его работу. Когда он приступит и плоды его работы станут видны, тогда можно будет обсуждать. По игре хотелось бы отметить Яна Вороговского и Максима Самородова. Эти ребята очень старались. Остальные сыграли на среднем уровне. В целом нет ничего страшного в этом поражении", - отметил Есмагамбетов.

Отметим, что следующую товарищескую игру Казахстан проведет 11 июня в Венгрии против Азербайджана.