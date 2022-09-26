Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки прокомментировал для azerisport.com о розыгрыше Лиги наций, где команда Казахстана оформил досрочный выход в дивизион В, передает корреспондент Vesti.kz.

В последнем туре группового раунда Азербайджан обыграл Казахстан, а известный в прошлом футболист "Реала" и "Барселоны" удивлен результату подопечных Магомеда Адиева.

"Побеждать в трех подряд встречах – это очень хорошо. Азербайджанская команда хорошо сыграла в этих матчах, заслуженно победила. Сюрпризом стало, что группу выиграла сборная Казахстана. У Азербайджана тоже есть потенциал для такого сюрприза. Но пробиться на большие турниры – это непросто. В любом случае, если есть хороший выбор футболистов, то все возможно.

Вернусь ли я в сборную Азербайджана, если будет предложение? Пока что его у меня нет. Поэтому мне нечего сказать. Но, кто знает, что может быть в будущем. К тому же сейчас у вашей команды есть главный тренер. Посмотрим, как все будет. Поэтому пока воздержусь от ответа на этот вопрос", - цитирует издание Просинечки, который в 1998 году выиграл бронзу ЧМ с Хорватией.

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →