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Красиво? Суперфинт игрока сборной Казахстана в Лиге наций попал на видео

Красиво? Суперфинт игрока сборной Казахстана в Лиге наций попал на видео
©Мейірбек Тажкуранов

Атакующий полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов показал эффектный финт в матче с Азербайджаном в Лиге наций, а видео с приемами мяча опубликовала пресс-служба КФФ, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Баку завершился победой хозяев поля, а 24-летний полузащитник переиграл конкурента на фланге.

Добавим, что Казахстан досрочно выиграл третью группу в дивизионе С, а один из самых техничных игроков команды отметился голевой передачей.

Алип? Определены лучшие игроки после триумфа Казахстана в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Азербайджан

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