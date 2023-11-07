Сборная Казахстана сыграет с участником ЧМ-2022. Известны дата и место

Сборная Казахстана проведет товарищеский матч с командой Катара, утверждает телеграм-канал "Серый CARDINAL". Встреча намечена на декабрь, сообщают Vesti.kz.

"Казахстан сыграет с Катаром в День Независимости РК. Товарищеский матч Катар-Казахстан, предположительно должен состоятся 16 декабря в Дохе или его спутнике-Лусаиле.

Сборная Катара по футболу достаточно интересный соперник.

- 61 место в рейтинге ФИФА

- В 2022 году эта страна стала хозяйкой мундиаля

- В 2019 году Катар стал чемпионом Азии, обыграв в финале Японию со счетом 3:1.

- На чемпионате мира катарцы сыграли три игры и все три проиграли. Эквадор (0:2), Сенегал (1:3) и Нидерланды (0:2)", - пишет источник.

Отметим, что между собой Казахстан и Катар играли четыре раза. Соперники одержали по две победы. В 1996 году в отборе на Кубок Азии сборная Казахстана обыграла арабскую команду в Алматы со счетом 1:0, в ответном матче победу отпраздновал уже Катар - 3:0. В 1998 году в рамках Азиатских игр в Бангкоке (Таиланд) Казахстан выиграл со счетом 2:0. В 2000 году в рамках отбора на Кубок Азии Катар выиграл встречу в Дохе со счетом 3:1.