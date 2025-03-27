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Вчера 12:30

Сборная Казахстана сыграет с Узбекистаном: известны детали

©КФФ

Сборная Казахстана осенью может сыграть товарищеский матч с одним из знаковых и принципиальных соперников, сообщает корреспондент Vesti.kz

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По информации источника, знакомого с ситуацией, в КФФ ведут успешные переговоры об организации товарищеского матча со сборной Узбекистана. 

Игра может состоятся в международную паузу в ноябре. Сборная Казахстана должна сыграть заключительный матч в отборе ЧМ-2026 против Бельгии 15 ноября, а затем у нашей команды будет свободная дата и как раз в этот период возможно пройдет игра с Узбекистаном. 

Последний раз национальные сборные Казахстана и Узбекистана встречались 16 ноября 2022 года в Ташкенте. Тогда Узбекистан одержал победу со счетом 2:0. 

Отметим, что сборная Узбекистана близка к своему первому выходу в финальную часть чемпионата мира. Узбекистан с 17 очками находится на второй строчке турнирной таблицы, дающей прямую путевку на мундиаль. До конца отборочного цикла Узбекистану предстоит сыграть два матча - на выезде против ОАЭ (5 июня) и дома против Катара (10 июня). 

Ранее главный тренер сборной Казахстана Али Алиев заявил, что будь наша команда в азиатской конфедерации, то она, как и Узбекистан, пробилась бы в финальную часть ЧМ. 

Сборная Казахстана на старте отборочного цикла ЧМ-2026 сыграла два матча: уступила на выезде Уэльсу (1:3) и обыграла Лихтенштейн (2:0). 