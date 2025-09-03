Сборная Казахстана с разгрома стартовала на международном турнире

Юношеская сборная Казахстана (U-19) начала выступление на международном турнире Slovenia Nations Cup-2025 с крупной победы над сверстниками из ОАЭ — 5:1, передают Vesti.kz.

Уже на 1-й минуте казахстанцы открыли счёт, а к 37-й минуте довели его до разгромного — 4:0. После перерыва наша команда забила пятый мяч (51-я минута), окончательно сняв вопросы о победителе. Единственный гол ОАЭ состоялся лишь на 85-й минуте, когда исход встречи был предрешён.

Благодаря успешному старту подопечные Кирилла Кекера закрепили за собой статус лидеров и сделали серьёзную заявку на борьбу за победу в турнире.

Следующие матчи Казахстана U-19 в рамках турнира в Словении:

6 сентября, 16:00 — Шотландия U-19 vs Казахстан U-19

9 сентября, 20:00 — Исландия U-19 vs Казахстан U-19



