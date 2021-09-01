Сборная Казахстана пропустила гол от Украины на второй минуте матча отборочного раунда ЧМ-2022

Сборная Украины повела уже в самом начале матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Напомним, матч проходит в Нур-Султане на "Астана Арене" в присутствии зрителей.
Уже на второй минуте встречи гости вышли вперед благодаря голу Романа Яремчука, заставившего капитулировать казахстанского вратаря Стаса Покатилова.
С составами команд можно ознакомиться здесь.
Прямая трансляция матча отборочного цикла ЧМ-2022 Казахстан - Украина
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