Сборные Казахстана и Украины назвали составы на матч отбора ЧМ-2022

Тренерские штабы сборной Казахстана и Украины определились с составами на матч отборочного этапа чемпионата мира-2020, сообщается на сайте УЕФА.

Отмечается, что изначально в старте должен был выходить Абзал Бейсебеков, но он сдал положительный тест на коронавирус. Его место займет Владислав Васильев.

Сборная Казахстана: Покатилов, Быстров, Марочкин, Логвиненко, Малый, Валиуллин, Тагыберген, Куат, Васильев, Нургалиев, Шушеначев.

Сборная Украины: Пятов, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Соболь, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Буяльский, Яремчук.

Напомним, что матч пройдет сегодня, 1 сентября, на "Астана Арене" в Нур-Султане и начнется в 20:00 по столичному времени. Первая встреча команд в Украине завершилась ничьей 1:1. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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