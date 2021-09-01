Прямая трансляция матча отборочного цикла ЧМ-2022 Казахстан - Украина

Сегодня, 1 сентября, сборная Казахстана по футболу сыграет с Украиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане и начнется в 20:00 по столичному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

В первом матче, прошедшем 31 марта в Киеве, команды сыграли вничью 1:1.

Отметим, что в дальнейшем подопечные Талгата Байсуфинова встретятся на выезде с Финляндией (4 сентября) и Боснией и Герцеговиной (7 сентября).

С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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