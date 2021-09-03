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Сборная Казахстана прибыла в Финляндию на матч отбора к ЧМ-2022

Сборная Казахстана прибыла в Финляндию на матч отбора к ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу прилетела в Хельсинки, где 4 сентября проведет матч с Финляндией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На предстоящую игру команда Талгата Байсуфинова лишилась Бахтиера Зайнутдинова и Азата Нургалиева, которым не успели оформить визы. Также из-за перебора карточек не сыграет Стас Покатилов.

Напомним, после игры в Хельсинки Казахстан встретится на выезде с Боснией и Герцеговиной. Игра пройдет 7 сентября. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Финляндия

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