Сборная Казахстана потерпела четыре поражения подряд

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Сегодня 21:21 Комментарии 1
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Сборная Казахстана потерпела поражение в товарищеском матче от команды Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды. Примечательно, что Казахстан по ходу матча выигрывал со счетом 2:0.

Таким образом, на счету национальной команды четыре поражения в четырех последних матчах.

Неприятная серия началась весной этого года: в плей-офф Лиги наций 21 марта Казахстан разгромно уступил в Афинах сборной Греции со счетом 0:5.

26 марта в Люксембурге в утешительном матче плей-офф Лиги наций, который, по сути стал товарищеским сборная Казахстана уступила местной национальной команде - 1:2.

Наконец 7 июня сборная Казахстана проиграла в Ереване в товарищеском матче команде Армении со счетом 1:2.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Азербайджан Греция Люксембург Армения
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