Сборная Казахстана потерпела четыре поражения подряд

Сборная Казахстана потерпела поражение в товарищеском матче от команды Азербайджана, сообщают Vesti.kz.
Встреча в венгерском Сомбатхее завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды. Примечательно, что Казахстан по ходу матча выигрывал со счетом 2:0.
Таким образом, на счету национальной команды четыре поражения в четырех последних матчах.
Неприятная серия началась весной этого года: в плей-офф Лиги наций 21 марта Казахстан разгромно уступил в Афинах сборной Греции со счетом 0:5.
26 марта в Люксембурге в утешительном матче плей-офф Лиги наций, который, по сути стал товарищеским сборная Казахстана уступила местной национальной команде - 1:2.
Наконец 7 июня сборная Казахстана проиграла в Ереване в товарищеском матче команде Армении со счетом 1:2.