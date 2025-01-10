Сборная Казахстана получит нового форварда? Стали известны детали получения гражданства

Российский нападающий "Актобе" Идрис Умаев летит на сборы с клубом. Об этом футболист подтвердил в телефонном разговоре с телеграм-каналом Серый CARDINAL, передают Vesti.kz.

Что касается получения казахстанского гражданства, то Идрис надеется на то, что в течение двух-трех месяцев вопрос решится в положительную сторону.

Ранее сообщалось, что Умаев хочет выступать за сборную Казахстана и сообщил об этом ее бывшему главному тренеру Магомеду Адиеву, которого впоследствии сменил другой российский специалист Станислав Черчесов.

©ФК "Актобе"

25-летний Умаев выступает за "Актобе" с 2023 года. В Казахстане еще играл за карагандинский "Шахтер". В его карьере также были российские "Енисей", "Чайка", "Химки", "Ахмат" и литовская "Паланга".

Сыграл восемь матчей за сборную России до 20 лет.

В минувшем сезоне он провел 30 матчей за "Актобе" во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.