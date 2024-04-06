"Сборная Казахстана будет отвлекать". В России высказались о новой работе Адиева

Новости спорта Футбол Сборные
6 апреля 09:00
©ФК "Ахмат"

Идея совмещения постов Магомедом Адиевым в сборной Казахстана и грозненском "Ахмате" - неразумное решение. К такому выводу пришел почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, сообщают Vesti.kz.

"Сборная Казахстана будет отвлекать Адиева от работы в "Ахмате". Это не идет на пользу тренеру, когда он совмещает две важные должности. В Казахстане футбол на подъеме, там федерация ставит амбициозные задачи. Нужно 100 процентов времени уделять сборной Казахстана. "Ахмат" тоже требует повышенного внимания, так как глава республики (Рамзан Кадыров - Прим. автора) погружен в дела клуба. С моей точки зрения, Адиев принял неразумное решение совмещать работу в сборной и клубе", - сказал Колосков "РБ Спорту".

Напомним, что Адиев возглавил "Ахмат" в пятницу, 5 апреля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24. До конца кампании грозненцам нужно провести девять матчей в РПЛ, а задачей является сохранение прописки в высшем дивизионы страны.

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Адиев Магомед Премьер-лига России Ахмат ФК Россия Чечня Казахстан Кадыров Рамзан

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