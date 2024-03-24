Сборная Казахстана отцепила из состава футболиста после разгрома от Греции

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Сегодня 13:51
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Футболисты сборной Казахстана продолжают подготовку к матчу с Люксембургом в рамках Лиги наций, передают Vesti.kz.

Подопечные Магомеда Адиева три дня тренировались в Афинах и сегодня отправятся в Люксембург.

По информации пресс-службы КФФ, нападающий национальной команды Иван Свиридов переведен в молодежную сборную Казахстана (U-21). 26 марта "молодежка" дома примет Венгрию в рамках квалификации Евро-2025. 

Матч Люксембург - Казахстан пройдет в ночь на 27 марта на стадионе "Стад де Люксембург" и начнется в 00:45 по времени Астаны.

Отметим, что казахстанцы уже потеряли шансы на попадание в основную стадию Евро-2024 через плей-офф Лиги наций, уступив разгромно Греции в Афинах.

Метки:
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