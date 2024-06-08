Сборная Казахстана отправилась на второй матч после ухода Адиева

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Сегодня 19:35
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Футболисты и тренерский штаб сборной Казахстана отправились на второй товарищеский матч, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Сегодня, восьмого июня команда вылетела из столицы Армении - Еревана в австрийскую Вену. Дальше наши футболисты на автобусе отправится в венгерский город Сомбатхей, где состоится товарищеская встреча со сборной Азербайджана.

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Отметим, что после матча с Азербайджаном к работе со сборной приступит новый главный тренер — Станислав Черчесов.

Накануне национальная команда провела товарищескую игру с Арменией в Ереване и потерпела поражение со счетом 1:2.

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