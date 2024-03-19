Сборная Казахстана отправилась в Афины на матч Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу отправилась в Афины на матч плей-офф Лиги наций против Греции, сообщают Vesti.kz.

Национальная команда отправилась в Грецию из Дубая (ОАЭ), где с 8 марта проводила сборы. В рамках УТС подопечные Магомеда Адиева обыграли 14 марта сборную Туркменистана - 2:0.

Напомним, игра против Греции в Афинах пройдет что в ночь с 21 на 22 марта. Стартовый свисток прозвучит в 00:45 по казахстанскому времени. Победитель встречи пробьется в финал стыковых игр, где сыграет на выезде с лучшей из пары Грузия - Люксембург.