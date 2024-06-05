Сборная Казахстана отправилась на товарищеский матч в Ереван

Новости спорта Футбол Сборные
5 июня 20:18
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу завершила учебно-тренировочные сборы в Алматы перед товарищескими матчами с Арменией и Азербайджаном, сообщают Vesti.kz.

"Сборы в Алматы окончены. Следующий пункт назначения - Ереван", - информирует пресс-служба КФФ.

Напомним, 7 июня сборная Казахстана в Ереване сыграет против Армении, а 11-го в венгерском городе Сомбатхей встретится с командой Азербайджана.

Добавим, 3 июня на пост главного тренера сборной Казахстана был назначен российский специалист Станислав Черчесов. Впрочем, он приступит к своим обязанностям после предстоящих товарищеских игр. В этих матчах командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.

Метки:
Сборная РК по футболу Армения Черчесов Станислав

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