Сборная Казахстана отправилась на товарищеский матч в Ереван

Сборная Казахстана по футболу завершила учебно-тренировочные сборы в Алматы перед товарищескими матчами с Арменией и Азербайджаном, сообщают Vesti.kz.

"Сборы в Алматы окончены. Следующий пункт назначения - Ереван", - информирует пресс-служба КФФ.

Напомним, 7 июня сборная Казахстана в Ереване сыграет против Армении, а 11-го в венгерском городе Сомбатхей встретится с командой Азербайджана.

Добавим, 3 июня на пост главного тренера сборной Казахстана был назначен российский специалист Станислав Черчесов. Впрочем, он приступит к своим обязанностям после предстоящих товарищеских игр. В этих матчах командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.