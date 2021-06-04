Сборная Казахстана осталась вдесятером в матче с участником Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу осталась в численном меньшинстве в товарищеском матче с Северной Македонией, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Перед самым перерывом, на 45+2-й минуте, Серикжан Мужиков опасно сыграл против соперника, подкатившись под него прямыми ногами, за что перед собой увидел красную карточку.
После первого тайма команда Талгата Байсуфинова проигрывает со счетом 0:1.
Напомним, что матч проходит в Скопье.
На чемпионате Европы-2020 Северная Македония сыграет в группе С с командами Нидерландов, Украины и Австрии.
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