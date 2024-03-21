Сборная Казахстана объявила стартовый состав на квалификационный матч Евро U-21

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Вчера 23:02
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В полночь по казахстанскому времени в Пейсли (Шотландия, Великобритания) пройдет матч отборочного цикла молодежного Евро-2025 между сборными Шотландии и Казахстана. Старший тренер команды Константин Горовенко огласил стартовый состав, сообщают Vesti.kz.

С первых минут на поле выйдут голкипер Темирлан Анарбеков, защитники Лев Кургин, Александр Широбоков, Дамир Касабулат и Егор Ткаченко, полузащитники Мейрамбек Калмырза, Муроджон Халматов, Абылайхан Назымханов и Давид Есимбеков, а также нападающие Денис Митрофанов и Ян Труфанов.

Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени, а игру в прямом эфире покажут на официальном сайте телеканала Qazsport.

К текущему моменту молодежная сборная Казахстана провела в отборочном цикле четыре матча и набрала три очка. Команда занимает предпоследнее пятое место в группе В. Шотландцы же идут вторыми, набрав десять баллов в пяти играх. 

Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Казахстан Шотландия

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